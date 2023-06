Autopass Conecta: tudo sobre a primeira edição do evento, que destacou o lançamento de portal de relacionamento com clientes da Autopass

No último dia 22, a Autopass promoveu a primeira edição do “Autopass Conecta”, evento que contou com a participação de cerca de 50 clientes da empresa. O encontro teve como objetivo ampliar a troca de experiências entre os presentes, fortalecendo e colocando em prática um importante pilar da companhia: manter o cliente no centro da tomada de decisões. Para corroborar com isso, a líder em bilhetagem eletrônica do Brasil apresentou o Portal de Comunicação Autopass, desenvolvido especialmente para a disponibilização de informações para seus clientes.

A agenda do Autopass Conecta contou com apresentações de alguns executivos da empresa, como Daniel Takatohi, diretor de Negócios e Marketing, Leonardo Ceragioli, diretor Comercial e João Victor Dzeren, gerente de CX e UX.

“Estamos trabalhando para o fortalecimento do ecossistema da empresa considerando o avanço e amadurecimento das nossas soluções B2C, sem esquecer do suporte constante aos nossos clientes B2B” afirma Daniel Takatohi.

Já Leonardo Ceragioli ressaltou como a Autopass está migrando para se tornar uma companhia provedora de soluções, ampliando cada vez mais sua presença em produtos e serviços voltados à otimização do tempo e recurso dos clientes.

Para apresentar oficialmente o Portal de Comunicação Autopass, o evento trouxe João Dzeren, gerente de CX e UX na Autopass. Segundo ele, o canal além de colaborativo, impulsiona a disponibilização de informações que dão visibilidade à diferentes áreas, com transparência de dados. “O desenvolvimento do portal reflete a necessidade de estreitarmos cada vez mais o relacionamento contínuo com vocês, nossos clientes, estando presentes na rotina do negócio e disponibilizando formas de comunicação e acessibilidade assíncronas”, enfatiza Dzeren.

Para saber mais sobre a Autopass, acesse o https://www.autopass.com.br/ e acompanhe o perfil da empresa no LinkedIn. Já sobre o TOP, basta ir até o www.boradetop.com.br ou acesse diretamente a Central de Ajuda em ajuda.boradetop.com.br . Siga também as redes sociais do TOP no Facebook, Instagram e Twitter.