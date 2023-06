Transporte coletivo de São Roque (SP) passa a contar com dois ônibus articulados com capacidade para 120 passageiros

Veículos atendem usuários entre a rodoviária municipal, o Catarina Outlet e o Instituto Federal

ARTHUR FERRARI

São Roque (SP) apresentou no último sábado, 24 de junho de 2023, seus dois novos ônibus articulados que atenderão os passageiros do transporte coletivo municipal.

De acordo com a prefeitura, os veículos, que têm capacidade para 120 pessoas, serão utilizados de forma estratégica, atendendo os passageiros que se deslocam para o Catarina Outlet e para o Instituto Federal em horários específicos. Os coletivos partirão sempre da rodoviária municipal, atendendo as duas linhas durante os horários de pico.

“Hoje tive o prazer e a felicidade de apresentar mais um resultado do nosso trabalho e dedicação pelo povo de São Roque. Os dois ônibus articulados são veículos modernos, que contam com ar-condicionado, Wi-Fi gratuito, carregador USB, e serão utilizados no transporte público para proporcionar mais qualidade e conforto aos são-roquenses. São Roque hoje se destaca como um dos melhores transportes públicos do Estado de São Paulo”, disse o Prefeito Guto Issa.

Os novos veículos já começaram a atender os usuários até o Catarina Outlet no domingo (25). Vale lembrar que os munícipes que utilizam o cartão da empresa Jundiá, responsável pelo transporte coletivo na cidade, não pagam passagens aos domingos.

Confira os horários de atendimento dos novos articulados:

CATARINA OUTLET (TODOS OS DIAS)

PARTINDO DA RODOVIÁRIA

7H40 / 9H20 / 11H40 / 13H30 / 14H20 / 15H00 / 15H50 / 16H40 / 20H10

PARTINDO DO CATARINA

8H20 / 10H00 / 12H30 / 14H10 / 15H10 / 15H50 / 16H40 / 17H30 / 21H10

INSTITUTO FEDERAL (SEGUNDA A SEXTA)

PARTINDO DA RODOVIÁRIA

06H50 / 08H05 / 12H05 / 18H10

PARTINDO DO INSTITUTO

07H20 / 08H30 / 12H30 / 18H30

Arthur Ferrari para o Diário do Transporte