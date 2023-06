SPTrans desvia os itinerários de 17 linhas de ônibus na Zona Sul de São Paulo nesta segunda (26)

Caminhão colidiu com poste na Av. Maria Coelho Aguiar, no sentido bairro; veículo já foi removido mas via segue interditada para troca da estrutura de concreto

ARTHUR FERRARI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas municipais de ônibus na cidade de São Paulo, informou que está desviando 17 linhas desde a 0h desta segunda-feira, 26 de junho de 2023, na Avenida Maria Celho Aguiar, Zona Sul da capital.

As alterações acontecem após um caminhão colidir com um poste de energia no sentido bairro da via, junto a rua Humberto Miranda.

O veículo foi retirado do local por volta das 6h30, mas a avenida segue totalmente bloqueada para a realização da troca do poste.

Veja os itinerários com alterações:

5018-10, 6007-10, 6013-10, 6043-10, 6047-10, 6049-10, 6059-10, 609F-10, 609F-21, 647P-10, 675A-10, 6801-10, 6801-51, 6805-10- 6805-31, 6836-10, 7021-10.

Sentido bairro: normal até a Ponte Transamérica, Av. Guido Caloi, Estr. do M’ Boi Mirim, retornando ao itinerário normal.

Veja a nota na íntegra:

A SPTrans informa que 17 linhas de ônibus estão sendo desviadas desde a 0h desta segunda-feira, 26 de junho, em razão de interferência viária na Av. Maria Coelho Aguiar, 338, Jardim São Luís, sentido bairro.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte