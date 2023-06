São José dos Campos (SP) fará integração de VLPs da Linha Verde com o transporte público a partir da próxima segunda (3)

Ideia é melhorar a mobilidade dos usuários com destino à região central e ao Terminal Rodoviário, no Jardim Paulista, com trajetos mais rápidos

ALEXANDRE PELEGI

Para oferecer trajetos mais rápidos aos passageiros do transporte público, a prefeitura de São José dos Campos (SP) anunciou que vai integrar as linhas da região sul com a Linha Verde, por onde circulam os VLPs (Veículos Leves sobre Pneus) totalmente elétricos.

A mudança começa a partir da próxima segunda-feira, 03 de julho de 2023.

Com a integração, os usuários terão mais mobilidade com destino à região central e ao Terminal Rodoviário, no Jardim Paulista.

De acordo com a prefeitura, a viagem da Estação Sul até a região central pela Linha Verde, por exemplo, pode ser até 50% mais rápida que o itinerário convencional.

No novo modelo proposto, o sistema fará a integração das linhas 317 (Campo dos Alemães/Rodoviária) e 321 (Campo dos Alemães/Jardim Satélite), com a Linha Verde, na Estação Sul, aumentando a oferta de partidas.

Já a linha 325 (Bosque dos Ipês/Jardim Satélite – via Jardim Sul passará a se conectar com a Estação Jardim Satélite, ampliando as possibilidades de integração dos usuários da região. O tempo de frequência média das linhas será de 15 minutos.

CRIAÇÃO DE NOVAS LINHAS

Outra medida anunciada é a criação de duas novas linhas locais, a 326 (Residencial União/Estação Sul) e 339 (Dom Pedro/ Estação Sul). Ambas circularão nos bairros para que os passageiros possam fazer integração com a Linha Verde.

Serão ofertadas viagens diárias, com partidas a cada 15 minutos nos dias úteis.

“Com as novas linhas, os moradores dos bairros e arredores terão a oportunidade de utilizar a Linha Verde, na Estação Sul. Também será possível utilizar as demais linhas que atendem ao ponto de ônibus ao lado da Estação Sul, por onde circulam nove linhas com destinos variados”, diz a prefeitura.

LINHA VERDE

Com cerca de 15,5 quilômetros, a Linha Verde possui 13 estações ao longo de seu trajeto com destino à Praça Maurício Cury e ao Terminal Rodoviário (Jardim Paulista).

O ônibus 100% elétrico não emite CO2, não causa poluição sonora e possui autonomia para 250 quilômetros com uma única carga de bateria. Sua capacidade é de até 170 passageiros por viagem.

Com partida da Estação Sul, no Campo dos Alemães sentido Centro, a Linha Verde passa pelas estações Eldorado; Vale do Sol; Jardim Morumbi; Jardim Oriente (Poupatempo e shopping); Jardim América (Centro da Juventude); Dutra (Shopping-Avenida Andrômeda); Vila Sanches (DCTA) e Nelson D`Ávila (Praça Kennedy) e Praça Maurício Cury (INSS).

Já com destino ao Terminal Rodoviário (Jardim Paulista), o itinerário é o mesmo até a Estação Vila Sanches (DCTA), depois segue pela estação Vila Bandeirantes (Rodoviária Jd. Paulista). No retorno à Estação Sul, passa pela Estação Jardim Oswaldo Cruz (Shopping-Avenida Benedito Matarazzo) e segue o itinerário.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes