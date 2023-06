Prefeitura do Rio de Janeiro abre mais 300 vagas para motoristas de ônibus

Salário é de R$ 3.382,14 com carga horária mensal de 210 horas para atuar no transporte público da cidade



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura do Rio de Janeiro por meio da Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC) informou que estão abertas as inscrições para o preenchimento de 300 vagas de trabalho no posto de motorista.



Os contratados deverão atuar na condução de veículos do transporte público, como por exemplo, em linhas dos corredores de Bus Rapid Transit (BRT).



A remuneração é de R$ 3.382,14 com carga horária mensal de 210 horas. Para se candidatar os interessados devem possuir Ensino Fundamental Completo, Carteira de Habilitação na Categoria E e experiência na condução de veículos de grande porte e do transporte de passageiros.



As inscrições devem ser feitas dos dias 27 a 30 de junho no endereço eletrônico https://mobi-rio.rio.br/vempramobi/ e acessar os PROCESSOS SELETIVOS ABERTOS.



Deste total de 300 vagas, 15 delas serão destinadas para pessoas com deficiência conforme estipulado por lei. Aos candidatos que se enquadram nesses requisitos será necessário, ao se inscrever, comprovar a condição por meio de um laudo médico a ser apresentado.



Os aprovados deverão passar por teste prático de direção e o não comparecimento nesta etapa, assim como a não apresentação dos documentos exigidos quando solicitado, será considerado motivo para a eliminação do candidato.



Como mostrou o Diário do Transporte, na primeira quinzena deste mês a prefeitura já havia iniciado processo seletivo para preencher mais 500 vagas.



Willian Moreira para o Diário do Transporte