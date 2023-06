Prefeitura de Maceió (AL) disponibiliza ônibus gratuitos para evento “Massayó… Sol, Mar & Forró”

Serviço tem início às 18h e segue até as 5h da manhã

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 26 de junho de 2023, a Prefeitura de Maceió (AL) disponibilizará ônibus gratuitos para o público que segue rumo ao evento “Massayó… Sol, Mar & Forró”, no Polo Carlos Moura, a partir das 18h até as 5h da manhã desta terça (27).

Não será necessária a utilização do cartão Vamu para usufruir da gratuidade, e fiscais de transportes estarão presentes para auxiliar os passageiros nos terminais.

Já na volta, os embarques serão realizados exclusivamente nas proximidades da empresa Scoltt Segurança Eletrônica (Jaraguá) e na Praça 13 de Maio, nas imediações do Sesc Poço.

Fora do ponto inicial, as pessoas não poderão embarcar nos ônibus, de forma que o transporte seja mais ágil no retorno do evento.

Confira os itinerários de ida:

601 – Benedito Bentes/Jatiúca

602 – Salvador Lyra/Maceió Shopping

607 – Eustáquio Gomes/Maceió Shopping

612 – Forene/Jatiúca

703 – Ponta Verde/T.I. Benedito Bentes (via Gruta)

704 – T.I. Benedito Bentes/Ponta Verde (via Santa Lúcia)

706 – Eustáquio Gomes/Ponta Verde (via Josefa De Melo)

707 – Graciliano Ramos/Ponta Verde (via Jacintinho)

717 – Village II/Ponta Verde (via Jacintinho)

709 – Chã de Jaqueira/Ponta Verde (via Jardim Petrópolis)

710 – Chã da Jaqueira/Ponta Verde (via Boa Vista)

711 – Ponta Verde/UFAL

712 – Santos Dumont/Ponta Verde (via Colina)

715 – Rio Novo/Ponta Verde (via Maceió Shopping)

716 – Ponta Verde/Clima Bom (via Farol)

719 – Chã Nova / Ponta.Verde

223 – Ipioca/Vergel (via Ponta Verde / Mercado)

504 – Pontal/São Jorge (via Ponta Verde)

603 – Vergel/Mirante/Centro (Parque Shopping)

610 – Cruz Das Almas/Ouro Preto

613 – Vergel/Guaxuma (via Santo Eduardo)

614 – Mangabeiras/Trapiche

700 – Gruta de Lourdes/ Ponta Verde

708 – Cruz Das Almas/Ponta Verde

Confira os itinerários de volta:

Cidade de Maceió

Pontal (Centro – Trapiche – São João Massayó)

Joaquim Leão (Ponta Grossa – Vergel – São João Massayó);

José Tenório (Jacintinho – São Jorge – São João Massayó);

Ipioca (Ponta Verde – Jacarecica – São João Massayó):

Ouro Preto (Feitosa – Serraria – São João Massayó).

São Francisco

Clima Bom (Farol – Rosanne Collor – São João Massayó);

Chã da Jaqueira (Farol – João Sampaio – São João Massayó);

Santos Dumont (Farol – Tabuleiro – São João Massayó);

Rio Novo (Bebedouro – Santa Amélia – São João Massayó);

Colina (Farol – Feirinha – São João Massayó).

Real Alagoas

TI Benedito Bentes (Farol – Santa Lúcia – São João Massayó);

TI Benedito Bentes (Jacarecica – Rota do Mar – São João Massayó);

Eustáquio Gomes (Jacintinho – Via Expressa – São João Massayó);

Village II (Graciliano Ramos – Farol – São João Massayó);

Salvador Lyra (Tabuleiro – Cleto Marques – São João Massayó).

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte