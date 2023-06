Metrô aumenta taxa de utilização dos terminais rodoviários da cidade de São Paulo neste sábado (01º)

Medida vale para as linhas estaduais 2 (E-2), cuja taxa passa para R$ 3,21 e para as linhas estaduais 3 (E-3), cujo valor sobe para R$ 9,04

ALEXANDRE PELEGI/ADAMO BAZANI

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 26 de junho de 2023, o reajuste da Taxa de Utilização dos Terminais Rodoviários da Cidade de São Paulo, que acaba sendo repassada para os passageiros pelas empresas de ônibus.

A medida vale para as linhas estaduais 2 (E-2), cuja taxa passa a custar R$ 3,21 e para as linhas estaduais 3 (E-3), cujo valor sobe para R$ 9,04 nos terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara.

Os novos preços passam a vigorar a partir da zero hora deste sábado, 01º de julho de 2023.

A estes valores também é acrescido o ICMS – Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços.

Na prática serão dois aumentos arcados pelos passageiros de ônibus rodoviários a partir de sábado. Um é da passaem em si, que aumenta 18%, e outro dessa taxa que encarece também os bilhetes.

Os Terminais Rodoviários estão integrados ao sistema Metroviário, facilitando o acesso dos passageiros do sistema de trilhos, e são explorados atualmente pela Socicam. Trata-se Terminal Intermunicipal Jabaquara (Linha 1-Azul), Terminal Rodoviário Governador Carvalho Pinto (Tietê) (Linha 1-Azul) e Terminal Rodoviário Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha).

TERMINAIS

(Fonte: Metrô SP)

Maior terminal rodoviário do País, o Tietê, inaugurado em 1982, tem circulação diária de 90 mil pessoas, que embarcam e desembarcam por meio de 89 plataformas que atendem cerca 300 linhas de ônibus – são aproximadamente 3 mil veículos, partindo e chegando diariamente de 1.033 cidades, 21 Estados brasileiros e de 5 países do Cone Sul (Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai).

O Terminal Intermunicipal Jabaquara foi inaugurado em 02 de maio de 1977 e está localizado à Rua Jequitibás, s/n, no bairro do Jabaquara, junto à Estação Jabaquara do Metrô. Em 12.100 m2 de área construída partem ônibus para cidades de Bertioga, Guarujá, Santos, Praia Grande, Cidade Ocean, Cubatão, São Vicente, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. São 19 plataformas de embarque e 05 de desembarque para atender 4 empresas de ônibus que operam 10 linhas do litoral sul paulista.

Em 20 de dezembro de 1989, o Terminal Rodoviário Barra Funda iniciou sua operação. É o maior terminal intermodal do sistema, interligando Metrô, os Trens de subúrbio e de longa distância, os ônibus urbanos e terminal interestadual. Em uma área de 17.700 m2 recebe aproximadamente 40 mil usuários por dia e está localizado à Rua Mário de Andrade, 664 – no bairro de Barra Funda, junto à Estação Palmeiras-Barra Funda.

São 28 plataformas de embarque e 12 de desembarque utilizadas para atender as 34 empresas de ônibus que operam 139 linhas percorrendo 573 cidades de seis estados das regiões Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste do país, incluindo a cidade de Porto Soares, na Bolívia.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes