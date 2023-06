Em Leme (SP), Limatur adquire 12 vans IVECO Daily Minibus para sua frota

Veículos vão transportar funcionários da Raízen na região

ARTHUR FERRARI

A Limatur, empresa de fretamento, turismo eventual e transporte agrícola sediada em Leme, no interior paulista, adquiriu 12 novas vans IVECO Daily Minibus 45-170 Vetrato, que agora são utilizadas para o transporte de colaboradores da usina da Raízen na região.

A escolha pelo modelo IVECO Daily Minibus foi pautada por importantes critérios, segundo Felipe Capello, diretor da Limatur. A altura em relação ao solo, a estrutura sobre chassi e o controle de estabilidade foram pontos decisivos na decisão. A Daily Minibus, conhecida por sua flexibilidade e desempenho ágil, oferece respostas rápidas nos percursos, garantindo ao mesmo tempo recursos de segurança essenciais. Capello destaca que a robustez do veículo e a configuração interna desenvolvida em parceria com a TCA se mostraram extremamente funcionais, o que agradou tanto à Limatur quanto aos clientes da empresa.

“A resposta dos clientes tem sido muito positiva. Todos adoraram as novas vans da IVECO”, atesta Capello. A Limatur, que presta serviços para a Prefeitura Municipal de Leme e usinas em diferentes cidades de São Paulo e Goiás, reconhece a importância de atender às exigências do mercado de fretamento com qualidade superior. Com a Daily Minibus, a empresa conta com um veículo que, por fora, é uma van, mas por dentro oferece o espaço de um micro-ônibus, garantindo conforto e comodidade aos passageiros.

O design da Daily Minibus também recebeu uma atualização, tornando-se ainda mais elegante. Com vidros laterais colados e um visual repaginado, o veículo chama a atenção por sua aparência moderna. No interior, o conforto e a ergonomia de um automóvel proporcionam uma excelente experiência de condução, com recursos como o menor diâmetro do volante, aumento da altura do para-brisa, nova inclinação da coluna de direção e ajuste de profundidade, além de um novo painel, novos materiais e tecidos nos bancos.

“A Daily Minibus foi projetada para oferecer conforto e segurança aos passageiros em diversas aplicações. O produto possui a maior abertura de porta do segmento, facilitando o embarque e desembarque, e uma altura interna que facilita o acesso aos assentos”, afirma Fernando Quadrelli, coordenador de Marketing Produto da IVECO BUS.

Com a aquisição da nova frota de vans IVECO Daily Minibus, a Limatur reforça seu compromisso em fornecer um transporte confiável, seguro e confortável para os colaboradores da usina da Raízen em Leme e região. A combinação de tecnologia, economia de combustível, inovação e a confiabilidade da marca IVECO fazem da Daily Minibus uma escolha acertada para atender às demandas de transporte da empresa e garantir a satisfação de seus clientes.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte