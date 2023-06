Avenida Winston Churchill, em Curitiba (PR), sofre interdição de 30 dias durante obras do Ligeirão Norte-Sul do sistema BRT

Passageiros são orientados a utilizar estações José C. Bettega e Ouro Verde como alternativa

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 26 de junho de 2023, teve início a interdição de 30 dias da pista marginal da Avenida Winston Churchill, no Capão Raso, em Curitiba (PR), para a realização de uma nova etapa das obras do Ligeirão Norte-Sul do sistema BRT.

As obras consistem em escavações na via, implantação de meio-fio, de pavimento rígido e recuperação do pavimento asfáltico, no entorno da estação-tubo Santa Regina.

Durante as melhorias, os usuários do sistema de transporte público podem utilizar como alternativa as estações José C. Bettega e Ouro Verde.

No momento, o Ligeirão Norte-Sul se estende do Terminal Santa Cândida até a região da Praça do Japão, no Água Verde, e após as novas obras, seguirá rumo ao Pinheirinho.

O tempo de viagem irá diminuir de 66 para 50 minutos.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte