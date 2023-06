Supervia tem interrupção de trecho neste domingo (25)

Transferência entre trens em Mercadão de Madureira e alteração nas partidas da Central do Brasil para Japeri também mudam as operações

ADAMO BAZANI

Os trens da Supervia não circulam neste domingo, 25 de junho de 2023, no trecho Gramacho-Saracuruna e extensões Guapimirim e Vila Inhomirim durante todo o dia por causa de obras e manutenção.

Além disso, é necessária a transferência entre trens em Mercadão de Madureira as partidas da Central do Brasil para Japeri têm alterações.

Veja nota da SuperVia

Alteração nas partidas da Central do Brasil para Japeri

Neste domingo (25/06), das 8h às 19h, trens com destino a Japeri darão partida das linhas E e D na estação Central do Brasil.

Transferência entre trens em Mercadão de Madureira

No domingo (25/06), das 10h até o fim da operação, faremos serviços de manutenção na via e por este motivo, os clientes precisarão realizar troca de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir até os terminais.

Interrupção do trecho Gramacho-Saracuruna e extensões Guapimirim e Vila Inhomirim

Ainda no domingo (25/06), durante toda a operação comercial, realizaremos manutenções na via e rede aérea e não haverá circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho-Saracuruna e extensões Guapimirim e Vila Inhomirim. No trecho entre Central do Brasil e Gramacho será necessário realizar a baldeação na estação Penha. A operação será normalizada na segunda-feira (26/06), a partir da primeira viagem comercial.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes