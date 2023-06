SETPESP prevê aumento de 12% no volume de passageiros nas viagens de ônibus rodoviários nas férias de julho

Circuito das Águas, Olímpia e regiões serranas da Grande São Paulo são destinos mais procurados pelo público

VINICIUS DE OLIVEIRA

O número de viagens com ônibus rodoviários têm crescido em São Paulo em relação ao ano de 2022, é o que apontam os dados apurados pelo Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo (SETPESP).

A previsão é de que haja um aumento de 12% no volume de passageiros transportados se comparada a quantidade do ano passado, com os destinos mais procurados nas férias de julho sendo o Circuito das Águas e as regiões serranas de SP.

A cidade de Olímpia também é prevista como ponto atrativo para os turistas que irão viajar de ônibus neste inverno.

Dentre diversos motivos, a modalidade de transporte coletivo acaba se tornando alvo do público pela questão da maior flexibilidade em relação às bagagens, o que evita gastos imprevistos.

O executivo lembra que a segurança de embarcar e desembarcar em rodoviárias – que são ambientes controlados e seguros – e a garantia de viajar em veículos de última geração também favorecem a procura por passagens de ônibus – especialmente pela oferta de comodidades extras, como sinal de Wi-Fi, conectores USB e poltronas tipo leito cama que tornam as viagens ainda mais práticas e confortáveis.

E com o intuito de elucidar a população sobre a importância de fazer viagens apenas em ônibus rodoviários regulares – os populares “ônibus de rodoviária”, a SETPESP destaca a campanha Busão Legal, iniciativa da entidade que visa orientar passageiros sobre o serviço oferecido pelos transportes regulares e legalizados.

As viações associadas ao sindicato obedecem a rigorosas e periódicas rotinas de controle e fiscalização, considerando veículos e motoristas. O objetivo é garantir qualidade aos serviços prestados, frequência na permanente renovação de frotas, descanso aos funcionários e regularidade na agenda das chegadas e partidas previamente programadas.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte