Não haverá greve de ônibus em São Paulo nesta segunda-feira, 26 de junho de 2023, diz sindicato que pede 13% de aumento

Uma nova reunião com representantes dos empresários tentará acordo sobre índice de reajustes e outros pedidos

ADAMO BAZANI

Não haverá greve de ônibus na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 26 de junho de 2023.

O SindMotoristas, que representa os trabalhadores do sistema das linhas municipais, havia anunciado a possibilidade de paralisação e iria fazer uma assembleia na última quinta-feira (22) para decidir sobre a greve.

Entretanto, o SPUrbanuss, sindicato que representa as viações, na quarta-feira (21), mandou um ofício à entidade dos trabalhadores reabrindo as negociações.

Diante disso, o SindMotoristas decidiu suspender a possibilidade de greve.

Uma nova reunião entre os representantes dos empresários e dos trabalhadores nesta segunda-feira (26) tentará acordo sobre índice de reajustes e outros pedidos.

Veja as reivindicações e propostas:

AS PROPOSTAS APROVADAS PELOS TRABALHADORES EM 11 DE ABRIL DE 2023:

– Reajuste salarial acima da inflação do período desde a última atualização dos valores com aumento real num total de 13%;

– Manutenção do emprego de 19 mil cobradores nos ônibus convencionais, padrons e articulados (empresas dos subsistemas de articulação regional e estrutural) – As empresas que surgiram de cooperativas e operam com micro-ônibus, ônibus mídis (micrões) e alguns convencionais e padrons (subsistema de distribuição local) operam sem cobradores desde 2014;

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 3 mil;

– Retorno dos 30 minutos remunerados do horário de refeição.

AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM 11 DE MAIO DE 2023:

(Rejeitadas em assembleia no dia 12 de maio de 2023)

– Reajuste salarial de 3,5%

– Reajuste de 3,5% no tíquete alimentação

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 800.

– Avaliar a uma hora de almoço não remunerada.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes