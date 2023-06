Metrô de Belo Horizonte (MG) tem reajuste na tarifa; valor sobe de R$ 4,50 para R$ 5,30

Alteração na passagem começa a valer a partir de 1º de julho

VINICIUS DE OLIVEIRA

A tarifa do Metrô de Belo Horizonte (MG) sofrerá um reajuste a partir de 1º de julho de 2023, aumentando de R$ 4,50 para R$ 5,30, o equivalente a um reajuste de 17,78%.

A decisão foi oficializada no Diário Oficial do município no último sábado (24) pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra).

Após a concessão assinada neste ano, o grupo que gerencia o metrô declarou que haverá a expansão da linha 1 e a implantação da linha 2. Está previsto um gasto de cerca de R$ 3,7 bilhões no sistema de transporte no decorrer do contrato.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte