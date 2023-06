Marcha pela Diversidade provoca desvio de 22 linhas de ônibus em Curitiba neste domingo (25)

Evento começará na Praça 19 de Dezembro e terminará na Nossa Senhora de Salette



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Curitiba informou que em razão da 6ª edição da Marcha pela Diversidade, neste domingo, 25 de junho de 2023, será necessário o desvio de 22 linhas de ônibus do transporte público.



Bloqueios e em vias serão ativados, afetando o percurso destes itinerários.



As estações-tubo Centro Cívico (Palácio Iguaçu), Centro Cívico (Assembleia), Prefeitura, Comendador Fontana e Praça 19 de Dezembro serão desativadas em parte do dia.



A marcha terá concentração na Praça 19 de Dezembro, a partir das 10h. A caminhada começa às 14h30 e deve chegar à Praça Nossa Senhora de Salette por volta das 16h30.



Depois deste horário, as linhas com atendimento na Barão de Serro Azul, Cândido de Abreu, Tiradentes e Prefeitura voltam ao normal.



Veja a seguir as linhas impactadas e os horários em que os desvios começam. Em cada rota.



INTERBAIRROS I (HORÁRIO): a partir das 13h

INTERBAIRROS I (ANTI-HORÁRIO): a partir das 13h

INTER 2 (HORÁRIO): a partir das 13h

INTER 2 (ANTI-HORÁRIO): a partir das 5h

PARQUE TANGUÁ: a partir das 13h

MATEUS LEME: a partir das 13h

ABRANCHES: a partir das 13h

JD. CHAPARRAL: a partir das 13h

V. SUÍÇA: a partir das 13h

BARREIRINHA: a partir das 13h

CIC/CABRAL: a partir das 13h

MAL. HERMES / STA.EFIGÊNIA: a partir das 13h

AHÚ / LOS ANGELES: a partir das 13h

ESTRIBO AHÚ: a partir das 13h

F. NORONHA / LARANJEIRAS: a partir das 13h

PAINEIRAS: a partir das 13h

STA.GEMA: a partir das 13h

N. SRA. DE NAZARÉ: a partir das 13h

BOQUEIRÃO / C. CÍVICO: a partir das 5h

CAIUA / CACHOEIRA: 5h – 13h

TURISMO: a partir das 13h

ESTUDANTES: a partir das 9h



Willian Moreira para o Diário do Transporte