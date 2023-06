Linha 12-Safira tem trecho interrompido e serviços 710 e Expresso Aeroporto são suspensos neste domingo (25)

Mudanças ocorrem por causa de manutenção e obras

ADAMO BAZANI

Neste domingo, 25 de junho de 2023, o Serviço 710, que une as linhas 7-Rubi e 10-Tuquesa foi suspenso. Os passageiros que usam os dois trechos precisam trocar de trem na estação da Luz.

Além disso, os trens da linha 12-Safira não circulam entre as estações Brás e Tatuapé. A alternativa aos passageiros é utilizar as linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô.

O Expresso Aeroporto também está suspenso.

Quem estiver na estação da Luz e tiver como destino Guarulhos deve seguir de trem ou de metrô até a linha 12 e depois, na estação Engenheiro Goulart, pegar a linha 13.

Por meio de nota, a CPTM explica que as alterações ocorrem por causa de obras e manutenções e que nesta segunda-feira (26), as operações voltam ao habitual.

No caso da suspensão do Serviço 710, o motivo é a realização de serviços de lançamento de cabos na Estação Botujuru, obras na rede aérea e via permanente na Estação Palmeiras-Barra Funda, substituição de dormentes na Estação Vila Clarice e substituição de trilhos na região da Estação Rio Grande da Serra.

Já no caso da linha 12 e Expresso Aeroporto, a interrupção ocorre para obras na via permanente e para implantação de uma passarela metálica.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes