Imagem mostra maquinista da CPTM acusado de matar colega e ferir outro fugindo com uma arma na mão

Crime aconteceu na tarde deste domingo (25) na estação da Luz, região central da cidade

ADAMO BAZANI

Uma imagem de circuito interno de segurança mostra o exato momento da fuga de uma maquinista de trem da CPTM que matou um colega e feriu outro.

Pela imagem, é possível ver que ele está com um objeto na mão esquerda que se assemelha a uma pistola.

O suspeito foi identificado como Ricardo Oliveira e, segundo os colegas, fugiu após balear durante uma discussão os colegas de trabalho na estação da Luz, região central da capital paulista, por volta de 16h, numa área restrita de empregados, onde funciona a escala dos maquinistas, perto da plataforma 4.

O supervisor identificado como Marco Antônio foi baleado no peito, levado ao Pronto Socorro da Santa Casa, mas não resistiu e morreu.

Um outro maquinista foi atingido em um dos pés, levado para o Hospital Santa Margiorie, medicado e não corre risco de morrer, segundo a própria CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

A polícia investiga o que motivou o suspeito a realizar os disparos, mas colegas de profissão, informalmente, disseram que ouviram os envolvidos numa discussão após uma brincadeira de um deles sobre futebol.

A operação dos trens não foi impactada.

O Diário do Transporte esteve no local ainda no momento dos primeiros atendimentos e pediu também um posicionamento para a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e para a CPTM.

A CPTM confirma que o autor é um funcionário e a morte de um dos trabalhadores.

Veja a nota na íntegra:

“Na tarde deste domingo (25/06), por volta das 16h, um funcionário da CPTM disparou contra dois colegas na área interna da Estação da Luz, fugindo em seguida. Dois colaboradores da companhia ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Um maquinista, com ferimento no pé, foi levado para o Hospital Santa Margiorie, medicado e passa bem. Um supervisor de tração, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa. A CPTM acionou a Polícia Militar e apresentou a ocorrência no 2⁰ DP (Bom Retiro). A companhia vai colaborar com a autoridade policial para elucidar o caso.”

A SSP diz que o caso foi registrado no 2º DP (Distrito Policial).

A Polícia Civil informa que, neste domingo (25), um funcionário da CPTM atirou em dois colegas. Um deles foi encaminhado à Santa Casa com um ferimento no tórax, mas não resistiu. O outro foi atingido na perna e foi socorrido ao Hospital Sancta Maggiori. O caso foi apresentado ao 2° DP (Bom Retiro) para o registro do boletim de ocorrência que está em andamento. Todas as circunstâncias do fato serão investigadas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaboraram Vinícius de Oliveira e Arthur Ferrari