Fórum Transporte Seguro registra 15 assaltos a ônibus em Porto Alegre (RS) entre janeiro e maio

Número de ocorrências tem caído ano a ano, em 2016 houve 915 casos

VINICIUS DE OLIVEIRA

Entre janeiro e maio de 2023, foram registrados 15 assaltos a ônibus na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; dados são do Fórum Transporte Seguro.

Apenas no mês de maio, houve oito ocorrências em três linhas de ônibus: Carris, Mob-Mobilidade em Transporte e Mais-Via Leste.

Desde 2016, tem ocorrido uma queda contínua no número de assaltos em coletivos. No ano em questão foram registrados 915 casos, e posteriormente, 615 em 2017, 400 em 2018, 191 em 2019, 140 em 2020, 61 em 2021, e por fim apenas 40 em 2022.

“É importante que o passageiro evite ficar exposto nas paradas muito antes do seu ônibus chegar, por isso os aplicativos têm auxiliado em relação ao tempo de espera do coletivo”, alerta Fagno Ferreira Da Costa, Assessor de Comunicação, Relações Institucionais e Comunitárias do consórcio Mob-Mobilidade em Transportes.

O Fórum Transporte Seguro é formado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, empresas de ônibus e entidades ligadas ao transporte coletivo.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte