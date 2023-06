Acidente de ônibus no Tocantins provoca três mortes e 19 feridos na noite deste sábado (24)

Coletivo saiu da estrada e tombou, no km 410 da BR-153

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na noite do último sábado, 24 de junho de 2023, por volta das 22h, duas pessoas morreram e diversas outras ficaram feridas em um acidente de ônibus na Rodovia Presidente João Goulart (BR-153), entre Miranorte e Barrolândia, no Tocantins. Posteriormente, uma terceira vítima não resistiu e faleceu no hospital.

O coletivo da Real Maia (Laranja), que seguia de Tucuruí (PA) para Goiânia (GO), saiu da via e tombou.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 410. Nas imagens, a identificação do veículo foi ocultada pelo órgão de segurança.

Agentes do Corpo de Bombeiros da região e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreram os passageiros.

De acordo com a Polícia Militar, havia um total de 28 pessoas a bordo, incluindo os dois motoristas.

