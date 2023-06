Ação social desvia linhas de ônibus no bairro de Itaquera, Zona Leste da capital paulista, nesta segunda-feira (26)

Quatro linhas mudam de itinerário, em razão do evento

LUANA COUTINHO

Nesta segunda-feira, 26 de junho de 2023, quatro linhas de ônibus que atendem o bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, serão desviadas.

A partir das 9h até às 16h as linhas mudarão seus itinerários, em razão de uma ação social que vai acontecer na avenida Ernesto de Souza Cruz, no trecho entre as ruas Pássaro Preto e Canção Galopada.

Veja as linhas e as alterações:

2060/10 Term. A. E. Carvalho – Metrô Artur Alvim

Sentido Único: normal até a Av. Ernesto de Souza Cruz, Rua Arte do Sol, Av. André Cavalcanti, Rua Beleza Pura, Rua Arreio de Prata, Rua Pássaro Preto, Av. Ernesto de Souza Cruz, Rua da Paz, Av. Caititu, Rua Aléia, Av. Ernesto de Souza Cruz, Rua Pássaro Preto, Rua Arreio de Prata, Rua Beleza Pura, Av. André Cavalcanti, Rua Arte do Sol, Av. Ernesto de Souza Cruz, prosseguindo normal.

3903/10 Jd. Vl. Nova – Penha

Ida: normal até a Av. Ernesto de Souza Cruz, Rua Pássaro Preto, Rua Arreio de Prata, Rua Beleza Pura, Av. André Cavalcanti, Rua Arte do Sol, Av. Ernesto de Souza Cruz, prosseguindo normal.

Volta: Av. Ernesto de Souza Cruz, Rua Arte do Sol, Av. André Cavalcanti, Rua Beleza Pura, Rua Arreio de Prata, Rua Pássaro Preto, Av. Ernesto de Souza Cruz, prosseguindo normal.

3462/41 Jd. Vl. Nova – Metrô Tatuapé

Sentido Único: normal até a Av. Ernesto de Souza Cruz, Rua Pássaro Preto, Rua Arreio de Prata, Rua Beleza Pura, Av. André Cavalcanti, Rua Arte do Sol, Av. Ernesto de Souza Cruz, prosseguindo normal.

2727/10 Metrô Artur Alvim – Conj. A. E. Carvalho

Sentido Único: normal até a Rua Aléia, Av. Ernesto de Souza Cruz, Rua Pássaro Preto, Rua Arreio de Prata, Rua Beleza Pura, Av. André Cavalcanti, Rua Arte do Sol, Av. Ernesto de Souza Cruz, prosseguindo normal.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte