Terminais de ônibus em Guarulhos (SP) terão filas preferenciais para idosos, gestantes, pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista

Lei foi publicada em Diário Oficial e engloba até mesmo plataformas de ônibus intermunicipais

ADAMO BAZANI

Os terminais de ônibus em Guarulhos, na Grande São Paulo, terão obrigatoriamente de disponibilizar filas preferenciais para embarque nos coletivos destinadas a pessoas idosas; com deficiência ou mobilidade reduzida; com transtorno do espectro autista; gestantes; e acompanhadas por criança de colo.

A determinação está na lei 8.148/23, publicada no Diário Oficial da cidade nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023, e envolve as filas para embarque nos ônibus municipais e intermunicipais gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos.

A lei já está em vigor e ainda estipula que as demais pessoas só poderão adentrar aos veículos de transporte público coletivo após finalizar a fila preferencial.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes