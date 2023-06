Rio Ônibus comunica falecimento de Eurico Divon Galhardi aos 81 anos

Diretor Financeiro da Viação Vila Real, foi presidente do Conselho Diretor da NTU e uma de suas paixões era a coleção de miniaturas de ônibus

ALEXANDRE PELEGI

O Rio Ônibus comunica o falecimento de Eurico Divon Galhardi.

Advogado e empresário, faleceu nessa sexta-feira, 23 de junho de 2023, no Rio de Janeiro, aos 81 anos.

Foi presidente do Rio Ônibus, era diretor financeiro da Viação Vila Real e foi presidente do Conselho Diretor da NTU.

Iniciou sua vida no serviço público trabalhando no antigo Estado da Guanabara, que viria a se tornar o município do Rio de Janeiro.

Ocupou cargos na Secretaria Municipal de Transportes, foi administrador regional de Irajá e atuou como diretor administrativo na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, onde encerrou sua carreira como servidor.

“A trajetória no segmento do transporte público, principal vertente profissional de sua vida, começou na década de 1970. No Rio Ônibus – Sindicato das Empresas de Ônibus do Município do Rio de Janeiro, ocupou cargos diretivos, além de participar da comissão que criou os ‘Padrões Técnicos do Transporte Público de Passageiros do Município do Rio de Janeiro’.

Dr. Eurico também teve participação ativa na criação das comissões de comunicação, marketing e bilhetagem eletrônica. Foi um dos idealizadores do projeto Riocard e incentivador direto da criação da Universidade Corporativa do Transporte”.

Ainda segundo nota do Rio Ônibus, ocupou recentemente no sindicato as funções de presidente executivo e presidia o Conselho Superior da Entidade.

Mestre em Transport Business (MTB) pela Coppe-RJ, participou de importantes projetos para a estruturação de avanços no campo de acessibilidade nos transportes como membro da equipe de elaboração das Normas Técnicas Brasileiras 15.570 e 14.022 (fabricação de veículos para transporte coletivo e de acessibilidade).

Também participou do Grupo de Trabalho para o desenvolvimento do PAC Copa do Mundo e das Olimpíadas.

“Desde a juventude, uma das principais paixões do Dr. Eurico foi a coleção de miniaturas de transportes. O hobby de décadas se transformou no principal acervo do país, com milhares de peças reunidas. O trabalho possibilitou a criação do Museu Virtual do Transporte da NTU e do Centro de Documentação e Memória Eurico Divon Galhardi, instalado na sede da NTU em 2015, que pontuam os momentos mais significativos da evolução da mobilidade urbana no Brasil e no mundo, com exposição aberta ao público”.

Profundo estudioso da história dos transportes no país, um de seus hobbies era a busologia.

Eurico se orgulhava de ter conhecido os sistemas de transporte de 62 países.

Autor dos livros “Conduzindo o Progresso” e “Fogueira da Insensatez – Por que queimam ônibus no Brasil”, foi ainda vice-presidente Executivo da NTU; membro do CONAMA, do Ministério do Meio Ambiente; conselheiro de serviços logísticos do Plano Brasil Maior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; conselheiro do Conselho das Cidades do Ministério das Cidades.

Em 1997, foi agraciado com a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro, a condecoração homenageia pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram pela prestação de serviços relevantes ao setor de transporte urbano e metropolitano de passageiros no país, e em 2021, recebeu a comenda no grau Grã[1]Cruz (honraria máxima) da Ordem do Mérito do Transporte promovida pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Natural do Rio de Janeiro, Eurico Divon Galhardi, deixa 03 filhos, 05 netos e 02 bisnetas.

“Nos deixa um grande legado de sua importante contribuição para o Sistema de Transportes no Municipio do Rio de Janeiro e para o nosso País”, diz nota do Rio Ônibus.

O velório será neste sábado (24) a partir de 15h00 no crematório e cemitério da Penitência, na rua Monsenhor Manuel Gomes, nº 307 – Capela A, no Caju.

O corpo será cremado as 17:00 h.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes