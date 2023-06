Ministério Público de Goiás realiza ação contra violência às mulheres no transporte coletivo de Anápolis

Objetivo é chamar a atenção para a gravidade da violência de gênero, que também inclui agressões verbais e psicológicas



WILLIAN MOREIRA



Foi lançada nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023, em Anápolis (GO), uma ação da 13ª Promotoria da Justiça, órgão do Ministério Público do Estado para destacar a importância de prevenir e denunciar atos de violência de gênero contra as mulheres.



Todos os 120 ônibus que compõem a frota da cidade passam a exibir um cartaz na parte interna denominado violentômetro. Ele conta com uma escala de cores para que as mulheres reconheçam os diferentes tipos e graus de violência que podem vir a sofrer ou estejam sofrendo.



“Um panfleto afixado dentro de um ônibus chegará a cerca de 20 mulheres a cada hora. Imagine quantas serão impactadas ao longo do dia”, disse Danielle Nava, presidente da Associação Artemis durante o lançamento desta campanha.



A promotora Carla Brant explicou que a proposta pode ser em breve ampliada, levando as ações para o Distrito Agroindustrial e com apoio da Polícia Rodoviária Federal, realizando campanhas nas estradas.



Outra projeção em pouco é levar a ação para a cidade de Goiânia, onde diariamente circulam muitas pessoas em mais de um mil ônibus, aumentando o público alcançado pela campanha.



Willian Moreira para o Diário do Transporte