Linhas do transporte coletivo de Blumenau (SC) tem ajustes a partir desta segunda-feira (26)

Mudanças são pontuais em algumas rotas para melhor atendimento aos passageiros



WILLIAN MOREIRA



A partir desta segunda-feira, 26 de junho de 2023, sete linhas de ônibus do transporte público de Blumenau (SC) passam por mudanças na operação.



Para otimizar o atendimento, ajustes pontuais acontecem em determinados horários de partida e em alguns casos, a adição de viagens.



As rotas contempladas pela mudança são as linhas troncais 10, 32 e 81; além das linhas alimentadoras 123, 308, 507 e 605.



Os passageiros podem conferir as alterações pelo site da BluMob, no endereço http://www.blumob.com.br e/ou no aplicativo da BluMob.



Veja a seguir as linhas que passam pela intervenção.



Linha Troncal 10 (via Rua São Paulo)

– Alteração de horário das 16h25 para 16h20 no sentido Terminal Fonte / Terminal Aterro.



Linha Troncal 32 (via Água Verde)

– Alteração de horário das 9h15 para 9h10 no sentido Terminal Velha / Terminal Água Verde

/ Terminal Proeb / Terminal Fonte.



Linha Troncal 81 (via Gustavo Zimmermann)

– Nova viagem às 17h53 no sentido Terminal Itoupava / Rua Gustavo Zimmermann / Terminal Aterro.

– Nova viagem às 18h20 no sentido Terminal Aterro / Rua Gustavo Zimmermann / Terminal Itoupava.

– Alteração de horário das 18h38 para 18h40 no sentido Terminal Itoupava / Rua Gustavo Zimmermann / Terminal Aterro.



Linha 123 (Itoupavazinha)

– Alteração de rota no horário das 11h05 no seguinte sentido: Terminal Aterro / Itoupavazinha / Rua Werner Duwe / até a escola Quintino Bocaiuva.

– Alteração de rota no horário das 11h30 no seguinte sentido: sai da escola Quintino Bocaiuva / Rua Francisco Correa / Itoupavazinha / Terminal Aterro.

– Alteração de rota no horário das 12h05 no seguinte sentido: sai da escola Evelásio Vieira / Rua Ari Barroso / Terminal Aterro.



Linha 308 (Bernardo Reiter)

– Alteração de horário das 3h25 para 3h22 no sentido Terminal Velha / Ribeirão. Branco / Rua Mathias Bornhofen / Passo Manso / Loteamentos Pamplona e Primavera / Terminal Água Verde.



Linha 507 (Vorstadt)

– Alteração de horário das 14h45 para 14h50 no sentido Terminal Fonte / Vorstadt / Terminal Fonte.

– Alteração de rota no horário das 16h47 no seguinte sentido: Terminal Fonte / Trevo do Sesi / Rua Antônio Treiss / Rua São Bento / Rua Pedro Krauss / Terminal Fonte.



Linha 605 (Rodoviária)

– Nova viagem às 8h45 no sentido Terminal Proeb / Rodoviária / Terminal Fortaleza.

– Nova viagem às 9h05 no sentido Terminal Fortaleza/ Rodoviária / Rua Heinrich Hosang / Terminal Proeb.

– Alteração de horário das 12h10 para 12h15 no sentido Terminal Fortaleza/ Rodoviária / Rua Heinrich Hosang / Terminal Proeb.



Willian Moreira para o Diário do Transporte