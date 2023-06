Juiz de Fora (MG) sanciona “Catraquinha Livre”, lei que concede gratuidade no transporte coletivo a crianças de até seis anos

Com a medida, pais ou responsáveis deverão apresentar documento de identificação que comprove a idade dos menores

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Juiz de Fora (MG) sancionou a Lei nº 14.641, de 22 de junho de 2023, que institui a gratuidade na utilização do transporte coletivo urbano às crianças de até seis anos de idade incompletos.

A medida entra em vigor em 90 dias.

A criança beneficiada não será constrangida a passar por debaixo ou por cima da roleta/catraca, diz o texto legal.

Para ter direito ao benefício, a criança, com exceção da que estiver no colo do responsável, deverá apresentar documento de identificação de caráter oficial com identificação visual que comprove a idade, ou ainda a certidão de nascimento.

Com isso, a passagem pela catraca ou roleta será liberada pelo cobrador ou pelo condutor do veículo.

De autoria da Vereadora Tallia Sobral, o PL foi aprovado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes