Governo do Estado de São Paulo se reúne com delegação britânica e apresenta projetos para iniciativa privada

Investimento em trilhos e produção de hidrogênio verde marcaram o encontro na última quarta-feira (22)



WILLIAN MOREIRA



O Governo do Estado de São Paulo recebeu na última quarta-feira, 22 de junho de 2023, uma comitiva do Reino Unido para a apresentação de oportunidades de investimentos no estado.



O foco foi o portfólio de projetos de concessões, privatizações e parcerias público-privadas (PPPs), incluindo o transporte ferroviário como as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Outro ponto abordado foi o Plano de Ação Climática, com a produção de hidrogênio verde.



Foram recebidos no Palácio dos Bandeirantes o Ministro de Energia e Net Zero do Reino Unido, Graham Stuart; a embaixadora no Brasil, Stephanie Al-Qaq; o membro do Parlamento Britânico e enviado de Comércio para o Brasil, Marco Longhi; e o Diretor de Comércio para o Brasil, Martin Whalley.



O encontro serviu também para fortalecimento da parceria entre Britânicos e o Estado de São Paulo, com a troca de experiências e expertises para o desenvolvimento de novos projetos.



O Ministro de Energia e Net Zero do Reino Unido, Graham Stuart, ainda se colocou a disposição do governo estadual para colaboração da experiência britânica nas áreas de saneamento e transporte sobre trilhos.



A produção do hidrogênio verde foi pauta da reunião, mas o Estado não detalhou quais pontos foram abordados quanto a este tema.



“Temos um grande Programa de Parcerias e Investimentos com a iniciativa privada. A nossa ideia é fazer uma série de leilões nos próximos anos e captar um investimento em torno de R$ 180 bilhões em todas as áreas da infraestrutura. A cooperação com o Reino Unido nos interessa muito, pois podemos trabalhar juntos em diversas áreas”, pontuou o governador Tarcísio de Freitas.



Willian Moreira para o Diário do Transporte