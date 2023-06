Queda de cabo afetou atendimento da Linha 9-Esmeralda neste sábado (24)

ViaMobilidade afirma que um cabo da rede de energia se rompeu

WILLIAN MOREIRA

A circulação dos trens na Linha 9-Esmeralda em São Paulo, foi realizada com alterações por cerca de 40 minutos neste sábado, 24 de junho de 2023.

Problemas afetaram a operação das 08h16 até as 08h54.

Segundo a concessionária ViaMobilidade, um cabo de energia externo do sistema da linha caiu na rede aérea de alimentação elétrica dos trens, provocando o problema.

Por conta disso, a circulação dos trens no trecho entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal foi realizada com maiores intervalos.

Equipe técnica da concessionária atuou para regularizar o atendimento.

NOTA VIAMOBILIDADE

São Paulo, 24 de junho – Devido à queda de um cabo externo na rede aérea próximo à estação Autódromo, a Linha 9-Esmeralda operou em via única (singela) entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Villa Natal das 7h10 às 8h50. Operação normalizada pela equipe de manutenção da ViaMobilidade.

Imagens das equipes da ViaMobilidade atuando no local do problema:

Willian Moreira para o Diário do Transporte