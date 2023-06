BRT Rio tem operação normalizada neste sábado (24) após manifestações

Protesto contra violência interrompeu Avenida Cesário de Melo, Zona Oeste do Rio de Janeiro

ADAMO BAZANI

A MOBI-Rio, empresa pública de Transportes que opera o BRT do Rio de Janeiro, informou há pouco que a linha 17 (Campo Grande x Santa Cruz – Parador), do corredor Transoeste, voltou a circular normalmente no início da manhã deste sábado, 24 de junho de 2024.

Como informou o Diário do Transporte, a operação do serviço havia sido interrompida na tarde de ontem, devido às manifestações na Avenida Cesário de Melo contra a violência.

Relembre:

De acordo com a operadora do sistema de ônibus rápidos, a paralisação aconteceu por questão de segurança.

Uma manifestação de moradores do bairro Santa Cruz foi o motivo Eles atearam fogo em pneus nas ruas em protesto contra a morte de um homem durante operação da Polícia na noite de quinta-feira (22).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes