VÍDEO: Incêndio em galpões no limite entre Santo André e São Caetano do Sul bloqueia trânsito e afeta linhas de ônibus

Nas proximidades, há uma distribuidora de combustível e gás, o que aumenta a tensão

ADAMO BAZANI E LUANA COUTINHO

Um incêndio de grandes proporções em três galpões na Rua Felipe Camarão, entre a Vila Metalúrgica, em Santo André, e o bairro Prosperidade, em São Caetanos do Sul, causa impactos no trânsito transportes no fim da noite desta sexta-feira, 23 de junho de 2023.

A interdição é total, o que afeta toda a região.

Pela Felipe Camarão passam linhas de ônibus como a municipal 08 (Prosperidade / Fundação – Via Estação) da Vipe (Viação Padre Eustáquio) e a metropolitana intermunicipal 101 (São Caetano do Sul – Vila Prosperidade)/ São Paulo – Vila das Olarias), da NEXT Mobilidade.

Os Bombeiros informaram que enviaram para o local ao menos 14 viaturas.

As chamas se alastram rapidamente.

Não há até o momento informações sobre vítimas.

As labaredas podiam ser vistas a quilômetros de distância, de acordo com os registros dos morades.

