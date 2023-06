Viação Sete inclui na frota mais três ônibus zero quilômetro

Um dos veículos é de dois andares para distâncias mais longas

ADAMO BAZANI

A Viação Sete, que atua nos estados do Maranhão e Piauí, incluiu na frota neste mês de junho de 2023, mais três ônibus zero quilômetro para operações rodoviárias.

Uma das unidades é de dois andares, indicado para distâncias mais longas.

O veículo tem 60 lugares, sendo 48 poltronas do tipo semileito no piso superior e 12 leito no primeiro piso.

O ônibus tem carregadores para celulares em cada poltrona, ar-condicionado com controle de saída individual, acesso à internet por wi-fi, sanitário, iluminação para produzir sensação de relaxamento visual, sistema de entretenimento, frigobar, sanitários e descansa-pernas.

Os outros dois ônibus são de piso único.

Cada um possui 44 lugares, sanitário, frigobar, acesso à internet por wi-fi e carregadores para celulares em cada poltrona.

O ônibus de dois andares tem chassis Mercedes-Benz O 500 RSD – Euro V. A carroceria é modelo DD New Invictus.

Um dos ônibus de piso único tem chassi Mercedes-Benz OF 1724 e o outro é um Volkswagen 17.260 OD, ambos com motor dianteiro e carroceria Campione 3.45.

O Diário do Transporte mostrou em abril que a companhia já havia adquirido outro ônibus zero quilômetro, um El Buss 340 com chassi Volkswagen 17.260 OD Euro V.

Foi o primeiro modelo com carroceria Busscar da atual administração para a frota.

A configuração é com 44 Lugares (Poltronas Busscar Superpulman), carregadores USB em cada assento, sanitário, frigobar e internet (Sistema Streaming), entre outros itens de conforto.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/04/05/viacao-sete-adquire-primeiro-onibus-busscar-da-atual-geracao-para-sua-frota/

Nas duas compras, a informação foi enviada pelo parceiro do Diário do Transporte, Bruno Roberto, do perfil Therebuss (https://www.instagram.com/therebuss/)

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes