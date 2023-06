STF rejeita recurso da CNT e mantém gratuidade em ônibus intermunicipais a militares do Ceará

Plenário do Supremo havia julgado improcedente pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade pela Confederação Nacional de Transportes, que contestava lei estadual

ALEXANDRE PELEGI

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em Sessão Virtual realizada no período de 31 de março a 12 de abril de 2023, rejeitou por unanimidade os embargos de declaração interpostos pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) e assim manteve dispositivo de lei do governo do Ceará que assegura gratuidade nos transportes rodoviários coletivos intermunicipais aos militares estaduais da ativa.

A decisão de julgar improcedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6474 foi tomada por unanimidade na sessão virtual finalizada em 29 de outubro de 2022.

A Lei estadual 13.729/2006 garante a gratuidade a no máximo dois militares por veículo, desde que estejam fardados e apresentem a identificação funcional.

Na ação, a CNT) alegava, entre outros pontos, que a medida interferiria na atividade econômica das empresas que prestam serviços de transporte público, imporia distinção entre cidadãos e classes de servidores públicos e afetaria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

O plenário seguiu o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, que destacou a jurisprudência do STF de que “os estados têm competência legislativa para dispor sobre gratuidades no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, atendendo às peculiaridades regionais, pois é ele é que irá arcar com os custos da concessão do benefício ou definir fontes de receita alternativas”.

Lewandowski ressaltou que a norma “não diminui a quantidade de passageiros pagantes, pois, uma vez atingida a lotação máxima do veículo, a permissão para que dois policiais militares viagem de pé não é fator de desequilíbrio financeiro ao contrato administrativo”.

A ADI foi ajuizada pela CNT em 2020, e questionava dispositivos da Lei estadual que concedeu a gratuidade.

Segundo a confederação, a lei interferia na atividade econômica das empresas que prestam serviços de transporte público e feria o “princípio da liberdade do exercício da atividade econômica ao criar um sistema de privilégio sem indicar razões para tanto”.

Para a CNT, impor uma distinção desarrazoada entre cidadãos e classe de servidores públicos afrontaria o princípio da isonomia.

No texto da ADI, a CNT argumentava ainda que, ao conceder gratuidades sem prever qualquer forma de compensação, “a lei estadual acaba por afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviço público. A norma estadual, para a confederação, avançou sobre a política tarifária estabelecida ao introduzir elemento novo na relação contratual entre o poder concedente e o concessionário, resultando em violação ao artigo 175 da Constituição Federal”.

Na recente decisão em que o STF rejeitou os embargos da CNT, contrariamente ao já decidido em outubro de 2022, o órgão ressaltou: “Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso”.

JUSTIÇA MANTEVE GRATUIDADE

Em maio de 2019, o TJCE (Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará) decidiu por unanimidade que os policiais militares estaduais ativos têm direito ao passe livre quando estiverem em serviço e devidamente uniformizados.

A decisão foi proferida sob a relatoria do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, durante sessão conduzida pelo presidente do Tribunal, desembargador Washington Araújo, na época.

Na ocasião, o Sinterônibus (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Intermunicipal e Interestadual de Passageiros) também havia ajuizado uma ação Direita de Inconstitucionalidade contra a Assembleia Legislativa do Ceará.

O sindicato solicitou que fosse concedida tutela antecipada para que empresas de transporte intermunicipal sejam desobrigadas de cumprir o dispositivo da lei estadual nº 13.729/2006, artigo 52, XXVI, que trata da gratuidade do transporte aos militares estaduais da ativa.

SÃO PAULO

Desde 25 de março de 2020, todos os profissionais de segurança pública (Bombeiros e Policiais Militares) fardados têm acesso gratuito ao transporte municipal e intermunicipal de São Paulo.

Neste caso, a medida é válida até 30 de julho de 2020, o que inclui SPTrans, Metrô, CPTM, EMTU, ônibus rodoviários e até mesmo os ônibus municipais.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes