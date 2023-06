Seguranças da ViaMobilidade detêm duas pessoas na prática de furto de cabos na Linha 5-Lilás

Tentativa do crime aconteceu perto da estação Capão Redondo



WILLIAN MOREIRA



A ViaMobilidade, concessionária operadora da Linha 5-Lilás de metrô em São Paulo, informou que dois homens foram detidos durante a madrugada desta sexta-feira, 23 de junho de 2023, na tentativa de furto de cabos.



De acordo com a empresa, agentes de segurança flagraram a dupla entre as estações Capão Redondo e Campo Limpo.



A Polícia Militar foi acionada para encaminhar as partes para o 34º Distrito Policial , onde a ocorrência foi registrada.



Em nota ao Diário do Transporte, a ViaMobilidade informou também que essa foi a quarta ação do tipo em apenas duas semanas.



Apesar da ação criminosa, a circulação dos trens na linha 5 não foi prejudicada.



“Dois homens foram capturados pela equipe de AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) da Linha 5-Lilás após serem flagrados na tentativa de roubar cabos entre as estações Capão Redondo e Campo Limpo. A Polícia Militar foi acionada e as pessoas foram encaminhadas à 34ª DP. Não há impacto na operação. Essa foi a quarta ocorrência do tipo em duas semanas.”



