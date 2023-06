Regiões do centro de Santos (SP) recebem próximas obras do sistema VLT a partir da próxima segunda (26)

Veículos pretendem transportar média de 35 mil pessoas por dia quando vias forem concluídas

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na próxima segunda-feira (26) começam as obras do VLT em novas regiões do centro de Santos, no trecho Conselheiro Nébias-Valongo, com mudanças na rede de drenagem e serviços de pavimentação ao longo dos seguintes locais: Avenida Visconde de São Leopoldo, entre a Praça dos Andradas e a Rua São Bento; Rua Visconde de Embaré, entre Rua São Bento e Praça dos Andradas; e Estação José Bonifácio.

A nova linha do VLT planeja transportar uma média de 35 mil pessoas por dia.

Outros pontos também seguem sendo atendidos, como a Rua Campos Melo, que mantém trabalhos de engenharia civil, e onde já foram implementados 71 de 89 postes previstos, e na Rua Amador Bueno, que sofrerá remanejamentos de redes de drenagem e esgoto, banco de dutos, passeio e pavimentação.

As obras da Rua Campos Melo, que consistem também na implantação de sistema massa mola, ferragens, concretagem e trilhos, tem previsão de conclusão no final de julho.

A Linha 2 do VLT, que já tem 37,20% das obras concluídas, está prevista para ser finalizada apenas em julho de 2024. No total, serão 8 quilômetros de extensão, com 12 estações previstas nas proximidades de locais de interesse público como Mercado Municipal, Poupatempo e Terminal Valongo.

No momento, ainda há canteiros de obras na Estação Campos Sales, localizada na rua da Constituição; na rua Amador Bueno, entre rua Dom Pedro II e Avenida Senador Feijó; rua São Bento, entre Avenida Visconde de São Leopoldo e Rua Visconde do Embaré.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte