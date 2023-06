Prefeitura de Uberlândia (MG) inicia nova fase da instalação de abrigos em pontos de ônibus

Estruturas metálicas servem de proteção para o sol e chuva enquanto passageiros aguardam coletivos



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Uberlândia (MG) iniciou a nova fase de substituição dos abrigos em pontos de ônibus da cidade, instalando novas estruturas metálicas.



Com previsão de instalar 75 abrigos neste semestre, as duas primeiras unidades deste lote já estão prontas localizadas na rua Higino Guerra, na praça da Bíblia, no bairro Martins, atendendo aos passageiros que utilizam as linhas A100 e T142.



Estes abrigos são fruto de um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) como alternativa de substituir as antigas estruturas em concreto.



O design dos modelos novos é mais moderno e de estrutura mais leve, permitindo uma manutenção mais simples, e podendo ser transferido de um local para outro caso necessário.



Veja a seguir alguns bairros que recebem os pontos novos nesta etapa:



Jardim Holanda, São Jorge, Santa Rosa, Tubalina, Guarani, Planalto, Minas Gerais, Laranjeiras, Osvaldo Rezende e Alvorada.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte