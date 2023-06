Prefeitura de Belo Horizonte (MG) recebe autorização para assumir gestão do transporte público da cidade

Lei aprovada pela Câmara prevê que todos os bens transferidos para a concessionária voltem a pertencer ao município caso necessário



WILLIAN MOREIRA



A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou a Lei 11.523/23, que dá poderes para a Prefeitura assumir a operação do transporte público coletivo da cidade.



Está previsto que todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário retornem ao município e a concessão seja extinta.



O contrato firmado em 2008 para a prestação dos serviços, podendo ser encerrado, determina que a gestão pública receba não apenas a frota de veículos, mas também os trabalhadores que já atuam no setor.



Entretanto a encampação só pode ser solicitada caso as operadoras concessionárias não concordem com a proposta que a Câmara e a Prefeitura apresentarão para aprimorar o transporte, assim como o subsídio ofertado.



“Se eles (empresários de transporte) se recusarem à proposta que Prefeitura e Câmara vão colocar na mesa, que entreguem, que larguem o osso pra outra licitação e se quiserem criar o caos, prefeito (Fuad Noman), você está autorizado, pela Câmara, a encampar”, afirmou o presidente da Câmara, Gabriel.



Entre as medidas para melhorar o transporte aprovadas pelos parlamentares estão o sistema de bilhetagem eletrônica; a implementação de faixas exclusivas para ônibus; e a aplicação de um novo modelo que remunera as concessionárias por trajeto percorrido pelos ônibus, e não mais por passagens vendidas.



Ainda em paralelo à aprovação da lei citada, a Câmara está analisando o PL 538/23 que prevê a concessão do sistema de transporte público e o PL 579/23 que possui a intenção de suspender os efeitos da Portaria que reajustou a tarifa de R$ 4,50 para R$ 6,00 dos ônibus municipais.



Willian Moreira para o Diário do Transporte