Porto Alegre (RS) aumenta viagens em linhas da Zona Norte a partir de segunda-feira (26)

Ampliação do atendimento beneficia três itinerários na capital gaúcha

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Porto Alegre (RS) comunica a ampliação do atendimento aos usuários de três linhas de ônibus que atendem a Zona Norte da cidade.

As mudanças começam na da próxima segunda-feira, 26 de junho de 2023.

De acordo com o comunicado, três linhas ganharão 19 viagens adicionais.

As mudanças serão nos dias úteis nas linhas B25 – A. Feijó/Humaitá; 624-São Borja e 637.2-Chácara das Pedras via Iapi.

A linha B25 – A.Feijó/Humaitá terá aumento de quatro viagens circulares a linha 624-São Borja será ampliada em sete viagens, sendo quatro no sentido bairro/Centro e três no sentido Centro/bairro. Já a linha 637.2-Chácara das Pedras via Iapi terá o acréscimo de quatro viagens por sentido.

“Nesta etapa do Programa Mais Transporte, nosso foco é nos horários estratégicos do pico da manhã e da tarde em três linhas que atendem a Zona Norte da Capital e que temos percebido na nossa análise diária do sistema um aumento no número de passageiros”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, pelo app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

