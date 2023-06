VÍDEO: Ônibus da Jabour é incendiado por criminosos na zona Leste do Rio de Janeiro na noite dessa quinta (22)

Passageiros e motorista foram obrigados a descer do veículo, que foi totalmente consumido pelo fogo

ALEXANDRE PELEGI

Um ataque criminoso a um ônibus da empresa Jabour, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, destruiu completamente o veículo na noite dessa quinta-feira, 22 de junho de 2023.

Passageiros e motorista foram obrigados a descer do ônibus por volta das 23 horas, que foi na sequência criminosamente incendiado.

O ataque ocorreu na Avenida Cesáreo de Melo, no bairro de Paciência.

Em nota, o porta-voz do Rio Ônibus manifestou a revolta diante da situação que mantém o transporte público por ônibus refém da falta de Segurança Pública na cidade.

Leia a nota na íntegra:

“O transporte público por ônibus continua refém da falta de Segurança Pública na cidade. Em mais um episódio de violência urbana, passageiros e motorista foram obrigados a descer de um ônibus da empresa Jabour, criminosamente incendiado, por voltas das 23h desta quinta-feira, na Av Cesáreo de Melo, no bairro de Paciência. O veículo foi totalmente consumido pelo fogo, gerando prejuízo material e dano direto à população, que perde com a retirada de mais um ônibus de circulação. Nos últimos dois anos, se multiplicaram ações deste gênero, principalmente na Zona Oeste. Diariamente, são registrados ao menos cinco intervenções criminosas contra a frota de ônibus, o que expõe toda a sociedade a graves riscos. O repúdio a atos de vandalismo contra a mobilidade urbana deve ser de cada cidadão, usuários ou não do transpor público”, Paulo Valente, porta-voz do Rio Ônibus.

VÍDEOS DO ATAQUE CRIMINOSO

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes