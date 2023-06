Metrô de São Paulo aciona sistema PAESE para atender passageiros da Linha 15-Prata neste sábado (24) e domingo (25)

Companhia inicia manutenções nos sistemas de troca de via, interditando parte da linha

WILLIAN MOREIRA

Os passageiros que utilizam os trens da Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo, devem ficar atentos às mudanças na operação neste final de semana, dias 24 e 25 de junho de 2023.



A companhia começará uma sequência de serviços programados de manutenção preventiva nos track-switches, que são os equipamentos eletromecânicos responsáveis por trocar de via os trens do monotrilho.



Por essa razão, durante toda a operação comercial do sábado (24) e até às 18h de domingo (25), o trecho entre as estações Vila Prudente e VIla União estará interrompido, com o atendimento acontecendo somente de Vila União até Jardim Colonial.



Para percorrer o trecho afetado, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE) será ativado com ônibus da SPTrans para realizar gratuitamente o trajeto.



O passageiro deverá retirar uma senha em Vila União para prosseguir pelo PAESE e ter acesso à Linha 2-Verde sem pagar outra tarifa. Já quem está na Vila prudente da Linha 2, deverá retirar a senha, acessar o PAESE, prosseguindo pela Linha 15 a partir de Vila União.



Este será o primeiro de outros cinco finais de semana em que as manutenções serão executadas pela empresa Alstom (que compõe o Consórcio construtor do sistema monotrilho). Junto com o serviço será implantada melhorias para reduzir no futuro a necessidade de manutenção nestes equipamentos.



De acordo com o Metrô, o track switch é formado por uma viga de chapas de aço estruturadas, em formato parecido com as demais vigas que são de concreto, sendo um material mais leve e assim permitindo sua movimentação mais rápida, precisando periodicamente passar por manutenção para seu funcionamento se manter com as normas.



A transferência para a linha 2 em Vila Prudente estará funcionando normalmente.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte