Linhas 11-Coral muda operação neste sábado (24); No domingo (25), linha 12-Safira terá trecho interrompido e serviços 710 e Expresso Aeroporto serão suspensos

Mudanças ocorrem por causa de manutenção e obras

ADAMO BAZANI

Os serviços da CPTM vão ter mudanças neste sábado e domingo (24 e 25 de junho de 2023) por causa de manutenção e obras.

No sábado (24), a linha 11-Coral vai passar por testes de uma nova via entre 4h e 9h.

A composição com destino Suzano fará o embarque e o desembarque na plataforma 3 da Estação da Luz. O trem para Estudantes continua partindo da mesma plataforma.

No lado oposto da linha, os passageiros que embarcam em Suzano, sentido Estação da Luz, têm à disposição as plataformas 1 e 3.

Esta nova via deve possibilitar o chamado loop interno, que vai intercalar os trens entre as estações Suzano e Estudantes, possibilitando menores intervalos. Atualmente, essa circulação intercalada ocorre na Estação Guaianases.

Já no domingo (25), o Serviço 710, que une as linhas 7-Rubi e 10-Tuquesa não vai funcionar. Os passageiros que usam os dois trechos terão de trocar de trem na estação da Luz.

Ainda no domingo, os trens da linha 12-Safira não circulam entre as estações Brás e Tatuapé. A alternativa aos passageiros é utilizar as linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô.

Também neste domingo, o Expresso Aeroporto estará suspenso.

Quem estiver na estação da Luz e tiver como destino Guarulhos deve seguir de trem ou de metrô até a linha 12 e depois, na estação Engenheiro Goulart, pegar a linha 13.

Veja a nota completa da CPTM:

Neste sábado (24/06), entre 4h e 9h, a circulação de trens de Linha 11-Coral passará por testes operacionais na nova via permanente que possibilitará a utilização da terceira plataforma da Estação Suzano. Esses testes servirão para a CPTM avaliar, entre outras estratégias, a possibilidade de utilização do loop também na Estação Suzano, além de validar a operação na nova via desta estação.

Dessa forma, os trens que partem da plataforma da Estação da Luz vão intercalar o carrossel entre as estações Suzano (loop interno) e Estudantes. Normalmente, essa circulação intercalada ocorre na Estação Guaianases e agora com a liberação operacional da terceira via será possível o teste nesse novo trecho.

A composição com destino Suzano faz o embarque e o desembarque na plataforma 3 da nova via operacional. O trem que parte para Estudantes segue normalmente pela via 2. Os passageiros que embarcam em Suzano, sentido Estação da Luz, têm a opção de embarcar nas plataformas 1 e 3.

Já no domingo (25), o Serviço 710 – que permite viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM sem a necessidade de transferência de trens na Estação Brás – terá circulação suspensa para a realização de obras de manutenção. Desta forma, durante toda a operação comercial as composições que saem de Jundiaí e Rio Grande da Serra terão como destino a Estação da Luz e será necessária a transferência para a mudança entre as linhas. Os trens da Linha 7-Rubi irão chegar e sair da Estação da Luz pela plataforma 1, e os trens da Linha 10-Turquesa utilizarão a plataforma 2.

Neste período, serão realizados os serviços de lançamento de cabos na Estação Botujuru, obras na rede aérea e via permanente na Estação Palmeiras-Barra Funda, substituição de dormentes na Estação Vila Clarice e substituição de trilhos na região da Estação Rio Grande da Serra.

Na Linha 12-Safira, os trens não circulam entre as estações Brás e Tatuapé para obras na via permanente e para implantação de uma passarela metálica. Nessas duas estações, a alternativa aos passageiros é utilizar as linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô.

O Serviço Expresso Aeroporto estará suspenso no domingo. Para os passageiros que precisam seguir até o Aeroporto de Guarulhos, a orientação é seguir pela Linha 11-Coral até a Estação Tatuapé, transferir para a Linha 12-Safira, continuar até a Estação Engenheiro Goulart e utilizar a Linha 13-Jade ou utilizar as linhas do Metrô até a Estação Tatuapé e seguir pela Linha 12-Safira.

Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Importante lembrar que o intervalo médio previsto para os sábados, após as 21h, e domingos, durante toda a operação comercial, é de até 35 minutos. O intervalo é válido para todas as cinco linhas da CPTM.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte público ferroviário, com 1,9 milhão de passageiros transportados por dia útil (demanda antes da pandemia). Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes