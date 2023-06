Idosa sofre paradas cardíacas e morre depois de ônibus passar por cima de seu pé em Florianópolis (SC)

Acidente aconteceu no bairro Tapera, na capital catarinense, nessa quarta-feira (21)

ALEXANDRE PELEGI

Uma idosa de 65 anos morreu após tentar parar um ônibus do transporte municipal de Florianópolis (SC) logo após o coletivo deixar o ponto de embarque.

O ônibus passou por cima de seu pé.

O acidente aconteceu no bairro Tapera, na capital catarinense, nessa quarta-feira, 21 de junho de 2023.

A Polícia Militar informou que, durante o socorro, a senhora teve três paradas cardíacas, vindo a falecer.

Logo após o acidente o motorista do coletivo, pertencente ao Consórcio Fênix, concessionária do transporte local, acionou o Samu para o socorro da vítima que, no caminho do hospital veio a falecer.

O Consórcio, após lamentar o ocorrido, afirma ter dado toda a assistência à família da idosa, lamentando o ocorrido.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes