Detro-RJ apreende dois ônibus clandestinos nesta sexta (23), durante operação na Avenida Brasil (RJ)

Ambos coletivos estavam lotados e cobravam R$16,00 pela passagem

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023, dois ônibus que operavam clandestinamente foram apreendidos por fiscais do Detro-RJ durante ação de fiscalização na Avenida Brasil, na altura da Penha, no município do Rio de Janeiro

Lotados de passageiros, os coletivos cobravam R$16,00 pela passagem e seguiam da região de Nova Iguaçu para o bairro do Leblon, realizando ilegalmente uma viagem sem autorização da autarquia.

Após o desembarque das pessoas, ambos os ônibus foram rebocados e levados para depósito público.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte