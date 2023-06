Com investimento de R$ 3,5 milhões, Prefeitura de São Bernardo do Campo moderniza frota de vans adaptadas para estudantes com mobilidade reduzida

Novos veículos possuem elevadores e maior capacidade de passageiros

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, anunciou nesta semana a renovação da frota de vans do transporte escolar municipal, que também atendem estudantes com mobilidade reduzida.

Os 12 novos veículos são da marca Iveco, modelo Daily Minibus 45-170, e possuem elevadores em vez de plataformas manuais, que equipavam as vans substituídas, proporcionando agilidade e comodidade na hora de embarques e desembarques. As vans, que também contam com maior capacidade de passageiros, custaram um total de R$ 3,5 milhões ao município.

“Estamos em constante processo de avanços e aprimoramento dos serviços municipais, em especial na Educação. Garantir o pleno acesso das nossas crianças à escola, com segurança e respeito, principalmente àquelas que têm deficiência, é tão importante quanto ofertar aprendizado de qualidade, alimentação saudável, uniforme e material escolar, infraestrutura adequada”, diz o prefeito Orlando Morando.

De acordo com a prefeitura, o transporte escolar municipal em São Bernardo é realizado pela empresa terceirizada Diastur, que atualmente atende 16 mil estudantes, sendo 143 deles cadeirantes.

Com a modernização, as novas vans escolares passam a ter capacidade para atender até quatro alunos com cadeiras de rodas e um monitor.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte