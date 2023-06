ANTT autoriza Expresso Transporte, de Goiânia, a implantar seções em linha Uberlândia/MG-Curitiba/PR e nega recurso contra cassação da Santa Maria

Decisões foram publicadas nesta sexta-feira (23)

ALEXANDRE PELEGI

A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou em Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023, decisão que atende a pedido da Expresso Transporte Turismo (Expresso, de Goiânia/GO).

A Decisão Supas nº 350 autoriza a Expresso a modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Uberlândia (MG) – Curitiba (PR), prefixo nº 06-0563-60, com as seguintes seções:

I – de UBERLÂNDIA (MG) para RIBEIRÃO PRETO (SP), PIRASSUNUNGA (SP), LEME (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), JUNDIAÍ (SP), SÃO PAULO (SP) e REGISTRO (SP);

II – de UBERABA (MG) para RIBEIRÃO PRETO (SP), PIRASSUNUNGA (SP), LEME (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), JUNDIAÍ (SP), SÃO PAULO (SP), REGISTRO (SP) e CURITIBA (PR); e

III – de RIBEIRÃO PRETO (SP), PIRASSUNUNGA (SP), LEME (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), JUNDIAÍ (SP), SÃO PAULO (SP) e REGISTRO (SP) para CURITIBA (PR).

A Decisão entra em vigor na data de hoje.

Já a Diretoria Colegiada da ANTT rejeitou o recurso interposto pela empresa Santa Maria Turismo e manteve o teor da Deliberação nº 125, de 27 de abril

de 2023, que aplicou a pena de cassação à empresa.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes