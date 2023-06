Adolescente morre atropelado por ônibus dentro do terminal em São José do Rio Preto (SP)

Vítima caiu embaixo do veículo ao atravessar a pista



WILLIAN MOREIRA



Um jovem de 16 anos morreu na madrugada desta sexta-feira, 23 de junho de 2023, ao ser atropelado por um ônibus dentro do Terminal Urbano de São José do Rio Preto (SP)



De acordo com o Portal G1, testemunhas informaram que o rapaz estava atravessando a pista quando acabou caindo embaixo do veículo que estava em movimento. A informação foi confirmada pelo Diário do Transporte



A vítima acabou prensada no pneu traseiro onde ficou presa até a chegada do Corpo de Bombeiros, que efetuou o atendimento, mas o adolescente faleceu ainda no local.



Em nota ao site, a Secretaria de Trânsito e Transportes, a Secretaria de Segurança e a EMURB, disseram “lamentar profundamente o ocorrido” e que estão colaborando com a Polícia na investigação do acidente.



