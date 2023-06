Acidente na Rodovia Raposo Tavares provoca desvio de dez linhas de ônibus em São Paulo nesta sexta-feira (23)

Mudança acontece no sentido centro/bairro



WILLIAN MOREIRA



Devido um acidente de trânsito na Rodovia Raposo Tavares, altura do quilômetro 16, a SPTrans está realizando o desvio de dez linhas de ônibus municipais em São Paulo nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023.



A interferência viária junto da Rua Luciano Laurana, prejudica a operação no sentido centro/bairro.



Desta forma, os ônibus seguem pela Av. Luciano Laurana, depois pela Rua Maso di Bianco, Av. Escola Politécnica (B/C), retorno, Av. Escola Politécnica (C/B), Av. Luciano Laurana com um ponto deixando de ser atendido.



Veja a seguir as linhas impactadas.



748A/10 – Jd. D’abril – Lapa

809T/10 – Cohab Raposo Tavares – Lapa

771P-10 – Jd. João XXIII – Term. Pinheiros

778J-10 – Jd. Arpoador – Metrô Barra Funda

778J-41 – Cohab Raposo Tavares – Metrô Barra Funda

778R-10 – Cohab Raposo Tavares – Term. Princesa Isabel

7458-10 – Jd. Boa Vista – Term. Vl. Sônia

7903-10 – Jd. João XXIII/EDUC – Pça. Ramos de Azevedo

8023-10 – CDHU Munck – Term. Vl. Sônia

8610-10 – Jd. Paulo VI – Term. Bandeira



Willian Moreira para o Diário do Transporte