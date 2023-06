Viação Santa Tereza recebe Prêmio Despoluir/RS como destaque na categoria grandes empresas

Premiação reconhece projetos destaque de sustentabilidade na indústria

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última quarta-feira, 21 de junho de 2023, a Viação Santa Tereza de Caxias do Sul (Visate) recebeu o Prêmio Despoluir/RS, durante evento promovido pela Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do RS (Fetergs). Esta foi a 7ª vez em que a empresa destacou-se na categoria grandes empresas (com mais de 150 ônibus).

A premiação ocorreu junto à 23ª Feira e Congresso de Transporte e Logística (Transposul), na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, e busca desafiar as empresas através de ações de conservação do meio ambiente, como forma de colaborar para a construção de um modelo adequado de desenvolvimento. Dentre os tópicos discutidos está o controle da emissão de gases poluentes produzidos na combustão do motor a diesel.

Para serem certificadas, as companhias devem seguir os parâmetros do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), como foi o caso da Visate, com as aferições checando os estados de manutenção do conjunto de motores, bombas injetoras, bicos injetores, regulagem dos pontos de injeção e filtros de ar e combustível.

“O Prêmio Despoluir representa a nossa preocupação em minimizar danos ao meio ambiente e também o reconhecimento do trabalho de controle realizado por nossos funcionários, garantindo uma atuação com menor impacto”, afirma o diretor executivo da Visate, Gustavo Marques dos Santos.

A empresa também conta com outras práticas relacionadas com o ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), como a implantação de Central de Resíduos; Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs), Coleta e Reutilização de Água da Chuva, Controle da Opacidade da Frota e Eficiência Energética, entre outras.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte