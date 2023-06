Tombamento de caminhão desvia linha de ônibus na Zona Sul de São Paulo nesta quinta (22)

Carga caiu na via e se espalhou na pista, afetando o trânsito



WILLIAN MOREIRA



Um caminhão transportando uma carga de ovos tombou no acesso da Rua Itapaiúna, Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 22 de junho de 2023, afetando a circulação de veículos no local.



Por conta disso, uma linha de ônibus é impactada segundo a SPTrans, precisando ser desviada desde às 5h da manhã.



A linha é a 807/10 Paraisópolis – Santo Amaro, que está funcionando com a seguinte rota:



Sentido bairro: normal até Rua Itapaiúna, Av. João Dias, Av. Alberto Augusto Alves, Av. Giovanni Gronchi, Rua José Ramon Urtiza, Av. Dona Helena Pereira de Moraes, prosseguindo normal.



Após liberação da pista, o atendimento voltará ao normal.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte