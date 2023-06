Radial Mais Transporte começa renovação da frota do transporte coletivo de Suzano (SP) com entrega de sete novos ônibus

Todos os 120 coletivos serão substituídos por modelos Caio Apache Vip V Mercedes-Benz OF-1721/59 até o início de 2024

ARTHUR FERRARI

A Radial Mais Transporte, empresa operadora do transporte coletivo municipal de Suzano (SP), entregou na última quarta-feira, 21 de junho de 2023, em conjunto com a Prefeitura Municipal, os sete primeiros ônibus do pacote de renovação da frota de 120 veículos da cidade.

De acordo com a prefeitura, outros 23 coletivos serão entregues até o fim do ano e os 90 restantes devem começar a atender os passageiros a partir de 2024. Tudo isso com um custo total de R$ 100 milhões, investidos pela concessionária.

Todos os ônibus são da marca Caio e modelo Apache Vip V Mercedes-Benz OF-1721/59, possuindo tomadas USB e elevador, o que garante a acessibilidade no sistema municipal. Cada veículo tm capacidade para transportar 82 passageiros, sendo que 41 sentados.

Nesta quinta-feira (22), a linha 04TR Vila Barros-São José começa a ser atendida por um dos novos veículos, e nos próximos dias todos os novos ônibus já estarão em circulação.

No evento de entrega o prefeito Rodrigo Ashiuchi ainda anunciou a criação de seis de novas linhas, que vêm sendo definidas de acordo com as demandas da população de Suzano, devendo beneficiar cerca de duas mil pessoas por dia.

Outra novidade apresentada foi uma linha que ligará, por meio de veículos elétricos, o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte e o futuro Terminal Sul, que deve ser inaugurado ainda em 2024 no distrito de Palmeiras.

Ainda segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana prefende implantar 50 novos abrigos de ônibus nos próximos 12 meses.

Arthur Ferrari para o Diário do Transporte