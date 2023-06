Ouro e Prata, Guerino Seiscento, Viação Esmeralda e Catedral (Kandango) são autorizadas pela ANTT a modificar serviços

Agência atendeu a pedido de implantação de linha, supressão de seções e paralisação de mercados

ALEXANDRE PELEGI

A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) atendeu a pedidos de empresas de ônibus nesta quinta-feira, 22 de junho de 2023.

Veja a seguir:

Decisão Supas nº 346: Deferir o pedido da Viação Ouro e Prata S/A para a supressão das seções a seguir, da linha BELÉM (PA) – TRINDADE (GO), prefixo 02- 0053-00:

I – de BELÉM (PA), ANANINDEUA (PA), MOJU (PA), TAILÂNDIA (PA), GOIANÉSIA DO PARÁ (PA), JACUNDÁ (PA), MARABÁ (PA) e ELDORADO DOS CARAJÁS (PA) para PEQUIZEIRO (TO), FÁTIMA (TO), ALVORADA (TO) e CERES (GO);

II – de SAPUCAIA (PA) para PEQUIZEIRO (TO), COLMÉIA (TO), GUARAÍ (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), FÁTIMA (TO), GURUPI (TO), ALVORADA (TO), PORANGATU (GO), URUAÇU (GO), CERES (GO), JARAGUÁ (GO), ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO) e TRINDADE (GO);

III – de XINGUARA (PA) para PEQUIZEIRO (TO), FÁTIMA (TO), ALVORADA (TO), SANTA TEREZA DE GOIÁS (GO), ESTRELA DO NORTE (GO) e CERES (GO);

IV – de RIO MARIA (PA) para PEQUIZEIRO (TO), MIRACEMA DO TOCANTINS (TO), FÁTIMA (TO), ALVORADA (TO), SANTA TEREZA DE GOIÁS (GO), ESTRELA DO NORTE (GO) e CERES (GO);

V – de REDENÇÃO (PA) para PEQUIZEIRO (TO), ALVORADA (TO), SANTA TEREZA DE GOIÁS (GO), ESTRELA DO NORTE (GO) e CERES (GO);

VI – de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA) para FÁTIMA (TO) e SANTA TEREZA DE GOIÁS (GO);

VII – de PEQUIZEIRO (TO) para PORANGATU (GO), URUAÇU (GO), CERES (GO), JARAGUÁ (GO), ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO) e TRINDADE (GO);

VIII – de COLMÉIA (TO), GUARAÍ (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO) e GURUPI (TO) para CERES (GO);

IX – de BARROLÂNDIA (TO) e TALISMA (TO) para MARA ROSA (GO);

X – de PUGMIL (TO) para ESTRELA DO NORTE (GO); e

XI – de FÁTIMA (TO) e ALVORADA (TO) para PORANGATU (GO), URUAÇU (GO), CERES (GO), JARAGUÁ (GO), ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO), TRINDADE (GO).

Autorizar a paralisação dos mercados a seguir, na Licença Operacional – LOP de número 98:

I – de BELÉM (PA), ANANINDEUA (PA), MOJU (PA), TAILÂNDIA (PA), GOIANÉSIA DO PARÁ (PA), JACUNDÁ (PA), MARABÁ (PA) e ELDORADO DOS CARAJÁS (PA) para PEQUIZEIRO (TO), FÁTIMA (TO), ALVORADA (TO) e CERES (GO);

II – de SAPUCAIA (PA) para PEQUIZEIRO (TO), COLMÉIA (TO), GUARAÍ (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), FÁTIMA (TO), GURUPI (TO), ALVORADA (TO), PORANGATU (GO), URUAÇU (GO), CERES (GO), JARAGUÁ (GO), ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO) e TRINDADE (GO);

III – de XINGUARA (PA) para PEQUIZEIRO (TO), FÁTIMA (TO), ALVORADA (TO), SANTA TEREZA DE GOIÁS (GO), ESTRELA DO NORTE (GO) e CERES (GO);

IV – de RIO MARIA (PA) para PEQUIZEIRO (TO), MIRACEMA DO TOCANTINS (TO), FÁTIMA (TO), ALVORADA (TO), SANTA TEREZA DE GOIÁS (GO), ESTRELA DO NORTE (GO) e CERES (GO);

V – de REDENÇÃO (PA) para PEQUIZEIRO (TO), ALVORADA (TO), SANTA TEREZA DE GOIÁS (GO), ESTRELA DO NORTE (GO) e CERES (GO);

VI – de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA) para FÁTIMA (TO) e SANTA TEREZA DE GOIÁS (GO);

VII – de PEQUIZEIRO (TO) para PORANGATU (GO), URUAÇU (GO), CERES (GO), JARAGUÁ (GO), ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO) e TRINDADE (GO);

VIII – de COLMÉIA (TO), GUARAÍ (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO) e GURUPI (TO) para CERES (GO)

IX – de BARROLÂNDIA (TO) e TALISMA (TO) para MARA ROSA (GO);

X – de PUGMIL (TO) para ESTRELA DO NORTE (GO); e

XI – de FÁTIMA (TO) e ALVORADA (TO) para PORANGATU (GO), URUAÇU (GO), CERES (GO), JARAGUÁ (GO), ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO), TRINDADE (GO).

Esta Decisão entra em vigor em 03 de agosto de 2023.

Decisão Supas nº 348: Deferir o pedido da Kandango Transportes e Turismo Ltda (Catedral) para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha JOÃO PESSOA (PB) – RECIFE (PE), prefixo 13-0056-60.

Decisão Supas nº 349: Deferir o pedido da Viação Esmeralda Transportes Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha MARINGÁ (PR) – GUARULHOS (SP), prefixo nº 09-0559-00, com as seguintes seções:

I – de MARINGÁ (PR) para ASSIS (SP);

II – de APUCARANA (PR) e ARAPONGAS (PR) para ASSIS (SP) e GUARULHOS (SP); e

III – de LONDRINA (PR) para GUARULHOS (SP).

Decisão Supas nº 351: Deferir o pedido da Guerino Seiscento Transportes S/A para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha SERTANOPOLIS (PR) – CAMPINAS (SP), prefixo nº 09-0560-00, com as seções de SERTANOPOLIS (PR) para ASSIS (SP), ECHAPORA (SP), MARÍLIA (SP), IBITINGA (SP), ARARAQUARA (SP), SÃO CARLOS (SP), RIO CLARO (SP), LIMEIRA (SP) e AMERICANA (SP).

