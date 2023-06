Nova linha de ônibus com tarifa a R$ 1 começa a circular em Fortaleza (CE) neste sábado (24)

Itinerário vai beneficiar os moradores do Conjunto Habitacional Cidade Jardim 5

ARTHUR FERRARI

Começa a circular neste sábado, 24 de junho de 2023, em Fortaleza (CE), uma nova linha de ônibus oferecida pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

O itinerário 677 – Cidade Jardim/Montenegro/José Walter terá tarifa reduzida, com a passagem inteira custando R$ 1 e a meia estudantil no valor de. R$ 0,50.

De acordo com a Etufor, a nova linha atenderá as novas unidades do Conjunto Habitacional Cidade Jardim 5, localizado no Bairro José Walter, onde aproximadamente 3.520 pessoas serão abrigadas.

Vale ressaltar que a integração através de Bilhete Único estará liberada para o acesso às linhas que têm a região central da capital e os terminais Parangaba e Papicu como destino.

“Essa linha é mais uma experiência com o intuito de proporcionar uma curta ligação Interbairros com uma tarifa muito especial. Importante destacar que quem for a outras localidades tem a garantia de acesso à rede completa do sistema integrado aproveitando o valor já pago pelo curto deslocamento, através da complementação tarifária”, diz Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará

Ainda segundo a Empresa de Transporte Urbano, os moradores do Conjunto Habitacional também poderão contar com a ampliação de itinerário das linhas 399 – Cidade Jardim/Parangaba e 699 – Cidade Jardim/Messejana.

“O objetivo é ampliar um acesso comumente feito a pé ao bairro José Valter, que tem maior estrutura e disponibilidade de serviços e produtos, além do acesso às demais linhas do sistema“, finaliza o presidente do Sindiônibus.

Arthur Ferrari para o Diário do Transporte