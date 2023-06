Motorista de ônibus em Caieiras (SP) é flagrado ao celular por passageiro

Profissional utilizava o aparelho para conversas e chamadas de vídeo enquanto dirigia



WILLIAN MOREIRA



Um passageiro que utiliza o transporte coletivo de Caieiras (SP) registrou imagens da conduta inadequada de um motorista de ônibus da cidade, nesta quarta-feira, 22 de junho de 2023.



O caso aconteceu na linha 60 – Nova Era/ Laranjeiras durante a manhã, momento em que o veículo transportava uma quantidade maior de pessoas devido ao pico.



A ação se repetiu por algumas vezes inclusive na chamada Estrada Velha, local onde a atenção deve ser redobrada em razão da via.



O Diário do Transporte procurou a Viação Caieiras que por meio de nota informou ter identificado o condutor e tomado as medidas disciplinares necessárias.



“A Viação Caieiras informa que identificou o motorista e que as medidas administrativas e disciplinares compatíveis com a conduta inadmissível praticada pelo colaborador foram aplicadas.”



Willian Moreira para o Diário do Transporte